Foragido é preso em beco de Manaus

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu um homem, em cumprimento a mandado de prisão por homicídio, na tarde de terça-feira (18/12), no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.