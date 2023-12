Fisioterapeuta é preso suspeito de estuprar adolescente em Manaus

Diego buscou o menino no CSU do Parque Dez e o levou para sua casa, no bairro Japiim. A família da vítima acionou a polícia e Diego foi preso em flagrante. Ele vai responder por estupro de vulnerável.

Porém, um dia, após o filho demorar para voltar para casa, eles decidiram checar a troca de mensagens entre os dois no telefone do menor para descobrir onde ele poderia ter ido.

Segundo a polícia, a prisão do homem ocorreu na última sexta-feira (15), após a família do menor seguir o fisioterapeuta e a vítima até a casa dele.

