Foragido de Goiás é preso no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 42 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso nesta terça-feira (18), no município de Iranduba, no interior do Amazonas. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão oriundo de Goiás.

Após denúncia ao 181, a polícia foi acionada para verificar a informação de que havia um foragido da justiça de Goiás no Loteamento Nova Manaus. Já no local, o homem foi encontrado com uma pistola de calibre 380 com 26 munições e um revólver calibre 38 com sete munições. Também foram apreendidos dois veículos e três aparelhos celulares.

O homem, juntamente com a materialidade apreendida, foi encaminhado para a 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.