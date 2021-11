Foragido da justiça é preso dentro de casa em Novo Airão, no Amazonas

De acordo com o delegado Renato Simões, titular da 77ª DIP, Erivan estava foragido da Justiça no município, quando foi localizado pela equipe policial em sua casa, na rua Pedro Bezerra, bairro Jardim Wilton, onde foi preso e conduzido à delegacia.

Manaus/AM - Erivan Barreto da Costa, de 23 anos, foi preso dentro de casa, nesta quinta-feira (18), em cumprimento ao mandado de prisão, pelo crime de tráfico de drogas, no município de Novo Airão, no interior do Amazonas.

