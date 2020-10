Foragido da Justiça de São Paulo é preso furtando motocicleta em Manaus

Manaus/AM - Edwin Rezende Martins, 43, foi preso nesta segunda-feira (19), suspeito de tentar furtar uma motocicleta na zona Leste de Manaus. De acordo com o titular do 30ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Torquato Mozer, o homem é foragido da Justiça da cidade de Rio Claro, interior de São Paulo.

Conforme o delegado, a prisão do suspeito ocorreu após ele tentar furtar uma motocicleta e ser detido por populares, que acionaram uma equipe de investigação do 30ª DIP que passava pelo local na hora do ocorrido.

"Passávamos pelo local e vimos populares detendo uma pessoa, ao verificar era o Edwin que teria tentado roubar uma motocicleta. Ele também foi reconhecido pelos populares como autor de outros furtos naquela região", disse.

Mozer explicou, que ao ser levado à delegacia, o suspeito teria dado o nome do seu irmão, mas a polícia acabou verificando sua verdadeira identidade e descobrindo que ele tem várias passagens pela polícia de São Paulo. "Ele chegou em Manaus há dois anos, foragido de São Paulo e assim como cometia crimes por lá, passou a fazer o mesmo na capital. Ele furtava motocicletas e depois vendia para municípios próximos", relatou.

Edwin foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de furto qualificado. Após procedimentos ele vai ficar a disposição da Justiça.