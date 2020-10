Foragido, casal e outras seis pessoas são presas no Amazonas

Manaus/AM - Nove pessoas, entre elas um foragido da Justiça e dois adolescentes foram detidas pela polícia entre entre quarta-feira (30) e a madrugada de hoje (1), na capital e em municípios do interior do estado. Uma motocicleta de placa PHF 2244, modelo Factor, preta também foi recuperada durante as ações.

Em Manaus, as prisões ocorreram nos bairros Coroado, Cidade de Deus, Santo Agostinho e Tarumã.

No bairro Santo Agostinho, os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um casal de 25 e 28 anos, na rua Judeia, bairro Santo Agostinho, zona oeste, por tráfico de drogas.

No Tarumã, a Força Tática prenderam um homem de 23 anos no bairro Tarumã, zona oeste, em posse de um revólver calibre 38, cinco munições, dois quilos de cocaína e uma porção pequena de oxi.

No interior do Amazonas, na cidade de Pauini, um homem de 19 anos foi preso com 12 pés e 32 mudas de maconha plantadas em vasos no fundo do quintal da casa do suspeito. Ele foi encaminhado à 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) onde vai responder por tráfico de drogas.