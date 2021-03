Filho encontra o pai morto no quintal de casa em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado por Bartolomeu Castro Silva, foi encontrado morto na manhã deste sábado (20), pelo seu próprio filho, dentro da casa onde morava, situada na rua Anne Frank, comunidade Coliseu 3, bairro João Paulo 2, zona Leste de Manaus.

De acordo com policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o filho que encontrou o pai, contou que na noite de sexta-feira (19), viu a vítima bebendo cerveja acompanhado de outro filho. Ele ainda chegou a pedir o carro do pai emprestado, que respondeu que ele poderia pegar o veículo neste sábado.

Segundo a polícia, ao sair do trabalho, o filho foi na casa de Bartolomeu e já se deparou com a porta aberta. Ao entrar no imóvel se deparou com pai jogado no quintal com o rosto todo ensanguentado. Ao lado do corpo, ele disse ter encontrado um pedaço de madeira.

Os vizinhos da vítima contaram para os policiais, que viram dois homens suspeitos próximo da casa de Bartolomeu.

A polícia não sabe ainda a motivação do crime. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.