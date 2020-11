Festas clandestinas e bares são fechados durante fiscalização em Manaus

Manaus/AM - Neste final de semana, a Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), fechou 11 bares e casas de show durante ações realizadas em diversos bairros de Manaus

Entre a noite de sexta-feira (27) e a noite deste domingo (29), 32 estabelecimentos foram vistoriados e sete locais foram autuados por aglomeração de pessoas e por estarem funcionando além do horário permitido.

Na sexta-feira (27), um bar localizado na Rua Rio Içá, bairro Nossa Senhora das Graças, foi interditado devido à grande quantidade de pessoas, falta de licença e outras irregularidades. No sábado (28), a festa clandestina “O pai tá on” foi encerrada com a chegada da CIF e o responsável pela venda de bebidas foi notificado. Junto com outras duas festas, as aglomerações somavam mais de mil pessoas.

No domingo, a CIF eleitoral fiscalizou 12 estabelecimentos conforme as denúncias ao 190. Participam da CIF órgãos estaduais, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil, e municipais, como a Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e a Casa Militar do Município.

Para denunciar e colaborar com as fiscalizações, a população pode ligar para o 190 ou para o 181, o disque-denúncia da SSP-AM.