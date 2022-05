'Festa' é procurado pela polícia por envolvimento na morte de PM em Manaus

Manaus/AM - Claudio Ferreira da Silva, conhecido como “Festa”, é suspeito de envolvimento na morte do sargento da reserva da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Evandro da Silva Ramos. O crime ocorreu em janeiro deste ano, no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, zona leste da cidade.

A delegada Déborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que outras quatros pessoas envolvidas no crime já foram presas, e agora resta localizar “Festa”, que foi um dos executores do crime.

Disque-denúncia

As pessoas que souberem do paradeiro dele, devem ligar para o número (92) 98118-9535, da DEHS, ou para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou a delegada.