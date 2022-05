Cerca de 27 pessoas foram presas nas últimas 24 horas no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 27 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante os patrulhamentos ostensivos realizados nas últimas 24 horas no Amazonas. As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Coari, Careiro Castanho, Manacapuru e Ipixuna.

Entre a manhã de quinta-feira (26) e as primeiras horas desta sexta-feira (27), as guarnições da PMAM tiraram de circulação mais de mais de 500 porções de drogas, sete armas de fogo, 15 munições e mais de R$ 14 mil em espécie.

No bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, quatro homens, com idades entre 22 e 32 anos, foram presos por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). A guarnição encontrou com eles 27 porções de skunk e 101 porções pequenas de maconha. Eles foram levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um homem de 18 anos foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A abordagem foi efetuada por policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da cidade. O suspeito foi encaminhado ao 14º DIP.

Interior

Três homens, de 18, 19 e 22 anos, foram presos por tráfico de drogas no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Os policiais chegaram até os suspeitos por meio de uma denúncia que informava a prática do crime. Na residência indicada pela denúncia, foram encontradas 395 porções de skunk, uma pistola 380 e um revólver calibre 32, além de R$ 14 em espécie. Todos foram apresentados na delegacia do município.