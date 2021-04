Família pede ajuda para localizar desaparecido há 3 meses em Manaus

Manaus/AM - Jociney Pereira Sena, de 31 anos, desapareceu no mês de janeiro deste ano, após sair de um lava-jato onde trabalha e reside, no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado nesta segunda-feira (05) pela irmã do desaparecido, Jéssica Sena, Jociney teve um desentendimento com um dos funcionários do lava-jato, ambos usuários de entorpecentes, no qual esse homem reteve os documentos do desaparecido e alegou que só devolveria quando a família pagasse o valor que Jociney estaria devendo.

A família foi informada, por fontes não divulgadas, que Jociney teria sido visto na Feira da Panair, no bairro Educandos, zona sul da capital, para onde os familiares se dirigiram imediatamente, mas sem sucesso.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Jociney que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).