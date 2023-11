Família faz apelo em manifestação para encontrar motociclista de app desaparecido em Manaus

Manaus/AM - Durante uma manifestação nesta sexta-feira (24) na Avenida Alphaville, no bairro Novo Aleixo, uma família fez um apelo para encontrar pistas sobre o motociclista Wislley Farias da Silva, 27, que está desaparecido há quase um mês, em Manaus.

De acordo com a irmã do rapaz, ele foi visto pela última vez no dia 30 de outubro após sair para trabalhar como motociclista por aplicativo. “Ele foi em casa ainda, pegou a roupa dele de mototáxi, pois ele trabalha por aplicativo. Ele foi no dia 30 e provavelmente iria dormir na casa de alguém, mas a gente não sabe quem é essa pessoa, e não voltou mais. No dia 31 a gente não teve mais contato com ele”, explicou Nirtchelly Farias da Silva.

Ainda conforme Nirtchelly, o veículo Honda CG 160 FAN preta de placa QZG1G94 que o rapaz usava para trabalhar foi rastreado e encontrado na zona oeste de Manaus. “Infelizmente nós encontramos a motocicleta dele no Parque São Pedro, em uma casa abandonada e vimos no roteador dela que ela estava rodando”, contou a irmã do desaparecido, acrescentando que a moto estava com arranhões e amassados.

Segundo a família, o Centro Integrado de Operações de Segurança identificou que a motocicleta de Wislley esteve rodando pela cidade até o dia 3 de novembro, cerca de 3 dias após perder contato com o rapaz. Já no dia 6 de novembro, o veículo foi encontrado na casa abandonada.

O celular do motociclista foi rastreado e a localização indicou que estava em Manacapuru. A família buscou a polícia do município para informar o desaparecimento dele. "Eu já fui no IML, em Iranduba, em Manacapuru, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo atrás dele" disse Nirtchelly. "Eu não durmo, eu não como, eu só quero encontrar ele", desabafou.

O desaparecimento de Wislley foi registrado na Deops. Quem tiver informações sobre o rapaz, pode entrar em contato no número: (92) 992387774.