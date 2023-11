‘Cara de Velha’ é preso por matar jovem grávida e adolescente no Amazonas

Manaus/AM - Kaue dos Santos Quaresma, 18, conhecido como “Cara de Velha”, foi preso nesta quinta-feira (23) pelos assassinatos de Vitória Aguiar Guedes, 21, que estava grávida de 4 meses, e do adolescente Carlos Anderson Belmiro Pantoja, 17, ocorridos no Amazonas.

Conforme o delegado Raul Augusto Neto, titular 31ªDIP, ambas as mortes ocorreram no Ramal Santo Antônio e no bairro Novo Amanhecer, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), sendo que Vitória foi morta no dia 3 de outubro, e Carlos Anderson no dia 30 do mesmo mês.

“Kaue confessou a autoria dos dois homicídios e contou que teria matado Vitória com três disparos. Segundo ele, a jovem estaria contando a respeito das suas atividades ilícitas à polícia, e por isso ele teria ceifado a vida dela. O laudo pericial confirmou que a vítima realmente estava grávida”, disse.

De acordo com o delegado, o indivíduo também teria matado Carlos Anderson pela mesma motivação, pois a vítima teria sido apontado como delator da morte de Vitória. A vítima e o autor pertenciam ao mesmo grupo criminoso, mas havia sido apontado como informante da polícia.

Kaue foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva e responderá por homicídio. Ele ficará à disposição da Justiça.





Com informações da assessoria.