Falso policial é preso após cobrar moradores de Tapauá

Manaus/AM - Os policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem, de 21 anos, que se apresentava como agente de segurança pública. A prisão foi efetuada na terça-feira (07), no município de Tapauá, no interior do Amazonas.

Por volta das 11h, os policiais militares receberam denúncia anônima de que um homem se apresentava como policial para realizar cobranças no município, estava transitando pelo bairro Centro. O suspeito foi abordado pelos PMs na rua Muraid Said e, durante revista pessoal, foram encontrados itens utilizados por forças de segurança, como algemas, distintivo policial, coldre, colete balístico, entre outros.

Na ocasião, o homem relatou aos PMs que havia mais materiais no hotel em que ele estava hospedado. Ao todo, foram apreendidas duas algemas, um soco inglês, um taser, um distintivo de agente de segurança privada, um cinto tático, dois pares de coturnos, três rádios comunicadores, duas balaclaves e uma boina preta.

Em razão da ausência de documentação que comprovasse a profissão do suspeito, ele foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.