Falsa gestante é presa com melancia repleta de cocaína na barriga

Uma mulher de 38 anos foi presa no último domingo (29) após ser encontrada com uma casca de melancia cheia de pasta base de cocaína dentro do vestido. O caso aconteceu em Guaratinguetá, São Paulo.

Segundo um site Globo, a mulher explicou para a Polícia Militar, que usava a fruta para forjar uma gravidez. Ela teria conseguido a droga no Paraguai, onde iniciou o disfarce, e passou por São Paulo e já estava a caminho do Rio de Janeiro, quando foi detida após ter sido denunciada.

Foram apreendidos dois quilos de pasta base de cocaína. Segundo apuração, a mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas.