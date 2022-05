Executado em rua de Manaus ia trabalhar quando recebeu ligação para morte

Segundo a mãe da vítima, Cleiton estava indo fazer um serviço de limpeza em um condomínio acompanhado da esposa quando ela recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, um homem pediu para falar com Cleiton e perguntou como ele estava vestido. Assim que ele respondeu, os dois suspeitos já chegaram atirando contra ele.

Cleiton Robert dos Santos Castilho, 30, morto com cinco tiros na manhã deste sábado (14), na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, estava indo trabalhar quando recebeu uma ligação para ir até o local do crime.

