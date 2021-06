Estelionatário de São Paulo aplica golpe de R$ 6 mil em jovem de Manaus

Manaus/AM - Uma mercadoria avaliada em R$ 6 mil que seria enviada para a cidade de São Paulo, foi recuperada pela equipe do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na tarde dessa quarta-feira (9).

Segundo o delegado Torquato Mozer, a vítima caiu em golpe aplicado por um estelionatário que reside em São Paulo, mas se passava por morador de Manaus.

As investigações em torno do caso começaram há cerca de duas semanas, quando a vítima procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO). Na ocasião, ele informou que havia anunciado a venda de um videogame, um fone de ouvido e vários jogos.

“Após o anúncio ser publicado, um indivíduo entrou em contato com ele e demonstrou interesse nos produtos. O golpista alegou que morava em Manaus, e disse à vítima que iria fazer a transferência do valor dos produtos para a conta dela”, informou o delegado.

Conforme Mozer, a vítima entregou o videogame, o fone de ouvido e os jogos para uma terceira pessoa, que iria entregar ao suposto comprador. Porém, após já ter enviado o produto, percebeu que o valor acertado entre eles, cerca de R$ 6 mil, não estava em sua conta e percebeu que havia caído em um golpe.

“Para dificultar o rastreio do golpe, o estelionatário se utilizou de dois motoristas de aplicativo para que fosse realizada a entrega do produto a ele. O primeiro motorista coletou o material na casa da vítima e foi até o encontro do segundo, que deu seguimento à mercadoria para uma empresa de envio e entrega de correspondências”, contou ele.

As investigações rapidamente iniciaram e os policiais conseguiram interceptar a entrega do produto, por meio do código de rastreio. Foi recuperada parte do material, na quarta-feira (9), e entregue ao dono no bairro Centro, zona sul. “Esse foi um trabalho investigativo minucioso, desempenhado pelos policiais civis que atuam no 30º DIP”, destacou o delegado.

O titular do 30° DIP relatou, ainda, que durante o desfecho da ação, os policiais civis identificaram que dentro da caixa de entrega não constavam todos os produtos oferecidos pela vítima. Por outro lado, para a surpresa da equipe policial, constava um aparelho celular modelo iPhone, que possivelmente seria de uma outra vítima.

“Sendo assim, vamos dar andamento às investigações em torno do caso a fim de identificar o estelionatário, e também se houve a participação de mais pessoas na ação criminosa”, afirmou.