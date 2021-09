Equipamentos de 'piratas dos rios', avaliados em R$ 250 mil, são apreendidos no Amazonas

Manaus/AM - Um flutuante que servia como base de uma quadrilha de “piratas dos rios” foi desativada e equipamentos avaliados em mais de R$ 250 mil foram apreendidos, durante a operação Hórus, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Em cinco dias de missão em rios e lagos entre os municípios de Coari e Maraã, as equipes policiais apreenderam embarcações, motores e mais de 200 munições.



A ação integrada reuniu efetivos da Base Arpão, do 5º Batalhão de Polícia Militar, da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Batalhão Ambiental. A missão teve início na sexta-feira (10) e foi concluída nesta terça-feira (14), seguindo determinação do secretário de Segurança, general Carlos Alberto Mansur, de intensificar o combate ao crime no interior, fechando o cerco às organizações ligadas ao tráfico de drogas.



De acordo com o relatório da ocorrência, a missão policial averiguava denúncias sobre a localização de uma quadrilha de “piratas dos rios”, que atuava na região da "Ressaca do Carneiro", no lago do Moura, entre Coari e Maraã. No domingo (12/09), as equipes policiais faziam buscas no rio e foram recebidas com tiros provenientes de uma região de igapó. Nenhum policial ficou ferido. Houve perseguição aos criminosos, mas eles não foram capturados. A ação se estendeu até a noite. Na ocasião, um flutuante que servia como base fluvial do bando foi encontrado e desativado.



No dia seguinte, os policiais localizaram, nas proximidades, embarcações, motores e munições abandonados. Foram apreendidos uma lancha equipada com motor de 325 HP, um bote de alumínio, dois motores de popa, dez recipientes de combustível, quatro coletes balísticos e 200 munições calibre 12. Todo o material foi recolhido e encaminhado para o 10° Distrito Integrado de Polícia de Coari.