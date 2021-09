Homem é executado e carro de assassinos é depredado em Manaus

As motivações do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil

Os criminosos então abandonaram o veículo e um acabou sendo golpeado por um terçado, mas conseguiu fugir com o restante do grupo.

Segundo informações da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo menos quatro criminosos chegaram na rua e atiraram contra a vítima, que caminhava pela via. Moradores do local, que presenciaram o caso, correram e jogaram pedras no veículo, que apresentava dificuldade para sair do beco, por ser estreito.

Manaus/AM - Um homem identificado como Bruno Pinto, de 19 anos, foi executado na noite desta terça-feira (14), no beco Amazonas, do bairro da Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus.

