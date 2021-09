Homem é preso após deixar filhas abandonadas em casa em Manaus

Procedimentos - O homem responderá pelo crime de abandono de incapaz. Na delegacia, foi estipulada fiança no valor de três salários mínimos, porém, pelo não pagamento do valor, ele foi conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, os policiais foram até uma casa situada naquele bairro, para notificar um processo que estava em andamento, momento em que souberam que quatro meninas estavam sozinhas em casa nas proximidades, sem alimentos e sobrevivendo com a ajuda de vizinhos.

Manaus/AM - Um homem, de 35 anos, foi preso nesta segunda-feira (13) pelo crime de abandono de incapaz, que teve como vítimas suas quatro filhas, com idades entre 7 e 12 anos. O caso ocorreu no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

