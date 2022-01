Envolvido na morte de vigilante em Manaus é identificado e já estava preso por outro latrocínio

Manaus/AM- Thiago Lima Ferreira, conhecido como ‘Bolt’, foi preso ontem (20), por envolvimento no latrocínio do vigilante Alexandre Maia Moreira, que tinha 41 anos. O crime aconteceu no dia 16 de junho de 2021, nas proximidades de uma construtora, localizada no bairro Nova Esperança, na zona Oeste de Manaus.



De acordo com delegado Adriano Félix, titular da DERFD, na ocasião do crime, Thiago estava na companhia de outro adolescente, naquela área da cidade, para cometer furtos, momento em que se depararam com o vigilante, que reagiu e acabou morto a pauladas.



“Em seguida, os infratores fugiram levando o celular e o veículo da vítima. Demos início às diligências e identificamos os autores do crime”, disse Félix. De acordo com o delegado, Thiago já estava preso em uma unidade prisional de Manaus, por outro latrocínio, onde a ordem judicial foi cumprida na quinta-feira.



O homem confessou o crime e acusou o adolescente de ser o autor das pauladas. Ao serem feitas as buscas, a polícia constatou que o menor já se encontra apreendido em um centro socioeducativo.