Entregador cai em golpe ao deixar lanche com cliente errada em Manaus

O homem, que preferiu não se identificar, contou que ao chegar no local indicado para a entrega foi abordado pela suposta cliente. Ela fez o pagamento com uma nota de R$ 100, no entanto, momentos depois os verdadeiros clientes apareceram e, além disso, o entregador percebeu que era uma nota falsa.

Manaus/AM - Um entregador de delivery caiu em um golpe ao deixar o lanche com a cliente errada, nesta quinta-feira (02), na rua Salva, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

