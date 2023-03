Filho espanca brutalmente mãe idosa por não dar dinheiro para compra de drogas em Manaus

O filho foi preso preventivamente e a idosa segue internada no Hospital Platão Araújo. Ela sofreu várias fraturas na cabeça e no rosto e está internada em estado grave.

Ela só não morreu porque um familiar interviu e partiu para cima do homem. Nesse momento, vizinhos partiram para cima do homem e o agrediram, ele só não foi linchado porque a polícia chegou a tempo.

Manaus/AM – Um homem de 43 anos foi preso nesta quinta-feira (2), depois de espancar brutalmente a própria mãe, uma idosa de 73 anos, no bairro São José, na zona leste. A mulher está internada com ferimentos graves e corre risco de morte.

