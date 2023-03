Jogador do Amazonas FC é preso em bar de Manaus

Uma denúncia anônima informou que Delciney era foragido da justiça e estava em um bar participando de um jogo de azar. Ao chegar no local, uma equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem e, ao ser questionado, Delciney revelou que era jogador profissional do Amazonas FC.

Manaus/AM - O jogador do Amazonas Futebol Clube, Delciney do Nascimento Pinheiro, foi preso, nesta quinta-feira (02), em um bar localizado na rua Beira-mar, no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

