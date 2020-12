Enteado é suspeito de matar padrasto que o mandou arrumar quarto

Um homem identificado como Marcelo Ângelo, de 46 anos, foi assassinado dentro da própria residência após ter pedido para o enteado arrumar um dos quartos da casa. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (15), em São Paulo.

Segundo informações de um site do grupo Record, informações preliminares dão conta que Marcelo, que é químico industrial, teria pedido para o enteado arrumar o quarto da irmã, mas o jovem teria se negado e foi iniciada uma discussão, em seguida começaram as agressões físicas e o químico morreu no local.

A mãe do suspeito também teve as mão feridas ao tentar separar. O enteado de Marcelo não fugiu e foi preso pela polícia ainda dentro da casa.