Manaus/AM - Uma motorista de aplicativo foi encontrada dentro do porta-malas do próprio carro após ter sido sequestrada, na noite desta terça-feira (15). Os criminosos foram presos, na Rua Anápolis, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teria recebido uma solicitação para realizar uma corrida no bairro Manoa, na zona Norte, mas logo foi rendida pelos suspeitos. Na ação, ela foi mantida refém por algumas horas e trancada dentro do porta-malas, enquanto os criminosos realizavam arrastões na capital.

Motorista de app passa momentos de terror ao ser sequestrada em Manaus pic.twitter.com/WAOQWMKoSq — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) December 16, 2020

No entanto, o carro da vítima já estava sendo monitorado por uma empresa particular de rastreamento, que conseguiu acionar a polícia. Os suspeitos foram presos na Rua Anápolis, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste, e com eles, foram encontrados armas e diversos pertences supostamente roubados de outras vítimas.

Ainda de acordo com a polícia, a motorista de aplicativo foi constantemente ameaçada de morte. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).