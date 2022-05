Enfermeiros aprovados em concurso da PM são presos com drogas em Manaus

Manaus/AM - Aprovados no concurso público da Polícia Militar do Amazonas, os enfermeiros, Nivaldo Maia de Lima Filho, de 34 anos, e Priscila Galvão Ramos, de 31 anos, foram presos com várias drogas nesta sexta-feira (13), na rua Tucanos, no bairro Ouro Verde, zona Leste de Manaus.

Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram na dupla após denúncia anônima. Com os suspeitos foram encontrados droga sintética conhecida como ‘cogumelo mágico’, dinheiro, relógios, balança de precisão, além de anabolizantes utilizados para auxiliar no crescimento de músculos.

De acordo com a PM, os enfermeiros entregavam por aplicativos de delivery e que a casa, onde eles foram presos, era o local onde aplicavam os anabolizantes em alunos de academia.

Os suspeitos figuram a lista de aprovados do último concurso da PM, Nivaldo passou para o cargo de Soldado e Priscila para Oficial de Saúde - Enfermeiro, e foram convocados para a prova de redação do certame que será realizada no dia 12 de junho. Eles foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde devem aguardar pelos procedimentos cabíveis.