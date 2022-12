Empresário oferece R$ 10 mil de recompensa para quem localizar suspeitos de assaltarem loja no Amazonas

A câmera de segurança da loja registrou o momento em que os suspeitos se passam por clientes antes de um deles um deles sacar a arma e anunciar o assalto. Clientes e funcionários foram feitos reféns e trancados no depósito da loja, enquanto faziam a 'limpa' no local.

Manaus/AM - Um empresário está oferecendo R$ 10 mil de recompensa para quem localizar dois homens que assaltaram uma loja de celulares e fizeram seus funcionários reféns nesta sexta-feira (23), no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.