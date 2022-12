Corpo de homem é desovado em terreno abandonado na véspera de Natal no Amazonas

Manaus/AM - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi desovado em um terreno abandonado, na véspera de Natal (24), no bairro Mutirão, no distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, no interior do Amazonas.

À polícia, os moradores contaram que ouviram o barulho do tiros e, em seguida, encontraram o corpo do homem. A Perícia esteve no local e e informou que a vítima foi morta na rua com tiros na região do tórax e na cabeça e depois foi arrastada para o terreno.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.