Embriagados, motorista e passageiro fogem após causar acidente com vítima em Manaus

Manaus/AM- Um motorista e um passageiro em um carro modelo Ford K, de cor preta, fugiram após atingir um carro modelo Peugeot prata, conduzido por um motorista de 21 anos quando estava a caminho de uma confraternização. O caso aconteceu neste sábado (25), na Avenida José Romão, no bairro São José, zona Leste de Manaus. De acordo com a vítima, o condutor do Ford K estava trafegando na via em ‘zigue-zague’, quando foi atingido por ele, testemunhas afirmaram que o motorista e passageiro apresentavam sinais de embriaguez. Mesmo feridos, ambos fugiram do local com o auxílio de um terceiro veículo, modelo Fox de cor prata. O motorista de 21 anos sofreu hematomas no olho e apresentava inchaço na região. A polícia atendeu a ocorrência e instruiu a vítima a realizar o Boletim de Ocorrência, também confirmou que os passageiros do veículo que fugiram, deram entrada no Hospital João Lúcio.

