Dupla é presa com drogas após tentar fugir da polícia em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 24 anos e um adolescente de 16 anos, foram detidos ao serem flagrados com drogas nesta sexta-feira (24), na Comunidade Vale do Sinai, bairro Cidade Nova, zona Norte. A polícia estava patrulhando a área quando avistou dois indivíduos com uma sacola plástica em mãos e desconfiou. A dupla, ao perceber a aproximação dos policiais correu para uma casa abandonada, mas foram alcançados e abordados. Durante os procedimentos,45 porções de cocaína e 11 porções de oxi, além de um aparelho celular, um relógio e R$ 38, foram apreendidos. Os dois foram conduzidos para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi descoberto que eles já tinham passagem pela polícia.

