Suspeito esfaqueia rival durante discussão e foge em Manaus

Manaus/AM- Um homem foi esfaqueado durante uma discussão na noite deste sábado (25), na rua Turquesa, no bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Manaus. De acordo com informações da polícia, quando a viatura chegou no local da ocorrência a vítima já havia sido socorrida por moradores para o Hospital Platão Araújo. O homem estava com cortes nas mãos e nos braços. Na unidade hospitalar, a vítima estava descontrolada quando deu entrada para atendimento médico, aparentando estar sob efeito de álcool. O suspeito de ter cometido as agressões fugiu do local.

