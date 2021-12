Briga entre irmãos em pleno Natal termina com um preso e outro esfaqueado em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso neste sábado (25), por esfaquear o próprio irmão durante uma discussão em uma casa na rua Da Paz, no bairro Compensa II, na Zona Oeste. A confusão começou por volta das 8h. Em determinado momento, o suspeito se armou com uma faca e partiu para cima do outro desferindo ao menos três golpes contra ele. A vítima foi socorrida e encaminhada ao SPA Joventina Dias. O acusado foi preso em flagrante na cena do crime, ele vai responder por tentativa de homicídio.

