Em madrugada violenta, homem é executado com tiro na testa em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com um tiro na testa na madrugada desta quarta-feira (23), na rua Belo Horizonte, bairro Compensa, Zona Oeste.

O crime ocorreu por volta das 4h, nas proximidades do campo do CDC. Moradores informaram que a vítima, conhecida apenas como “Bil”, costumava ser vista circulando pela rua, contudo, ninguém soube informar quem seria o assassino.

A polícia esteve no local em busca de pistas e deve continuar com as investigações. Bil foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e aguarda reconhecimento.