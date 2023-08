Em cinco dias, polícia recupera 12 veículos roubados no Amazonas

Manaus/AM - Nos últimos cinco dias, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou 12 veículos com restrição de roubo. As recuperações foram registradas nas zonas centro-sul, norte, leste, oeste e sul de Manaus.

As ações foram realizadas entre a última sexta-feira (11) e tarde desta segunda-feira (14), sendo que sete desses veículos foram localizados durante o final de semana. Dentre os modelos recuperados estavam um Fiat Argo, dois Fiat Pálio e quatro motocicletas.

Mais recuperações

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) entre a tarde de segunda-feira (14) até as primeiras horas desta terça-feira (15), outros cinco veículos foram localizados e apreendidos.

Entre os veículos recuperados estão um Fiat Argo, Fiat Pálio, um Nissan, e duas motos.

Prisões

Durante a ação, cinco suspeitos foram presos. Na Cidade Nova, na zona norte, dois homens foram presos por roubo de uma motocicleta. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia.

Os demais casos foram apresentados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias:

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente a polícia, por meio do 190. O cidadão, também, pode denunciar por meio do 181. É gratuito e sigiloso.