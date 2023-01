Dupla suspeita de tentar matar homem por vingança é presa no Amazonas

No dia 31 de março de 2021, o pescador José Brito Lopes, de 69 anos, foi morto a tiros em uma canoa na frente do filho. José era tio de um dos envolvidos na morte de Renatinho, e teria sido morto por retaliação.

“Sabemos que essa alegação não procede, porque na verdade se trata de uma retaliação por causa da morte de Renato Ferreira de Oliveira, o Renatinho, de 27 anos, ocorrida em dia de 30 de março de 2021. Antes das prisões dos suspeitos, tínhamos apreendido uma pistola que foi utilizada no homicídio de Argemiro de Souza Lopes, de 42 anos, no dia 15 de janeiro, também ato de retaliação por conta de Renatinho”, explicou o delegado.

Manaus/AM - Dois homens, de 27 e 30 anos, foram presos, na terça-feira (24), suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio de Janderci Souza Lopes, 40, no bairro Palmares, em Parintins, interior do Amazonas. O motivo do crime foi por vingança.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.