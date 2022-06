Dupla suspeita de assaltar bancas de churrasco é presa após colidir com muro em Manaus

De acordo com policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), após receberem as denúncias sobre os assaltantes, os militares começaram a procurá-los pela Zona Leste, e quando estavam na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, foram avistados pelos suspeitos, que entraram em fuga, mas acabaram colidindo no muro de uma casa.

Manaus/AM - Uma dupla que aterrorizou clientes que jantavam em bancas de churrasco na noite deste sábado (4), acabou presa após tentar fugir da polícia e sofrer um acidente no bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

