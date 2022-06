Dupla é flagrada realizando arrastões em bancas de churrasco de Manaus

Além das bancas de churrasco, pessoas que estavam em pontos de ônibus também afirmaram ter sido assaltadas por dois homens com as mesmas características.

Câmeras de segurança de dois dos estabelecimentos que sofreram assaltos ,registram o momento em que a dupla chega nos locais agindo da mesma forma: o garupa desce do veículo armado e ameaçando, ordena que os clientes e funcionários entregue os pertences de valor e foge junto com o comparsa.

Manaus/AM - Uma dupla foi flagrada na noite deste sábado (4), cometendo vários assaltos em bancas de churrasco no bairro do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.

