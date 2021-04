Dupla rouba posto de combustivéis e aterroriza funcionários no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens de 18 anos foram presos nessa quinta-feira por envolvimento em assalto a um posto de combustíveis no bairro da Fonte, no município de Lábrea, interior do Amazonas.

A ação ocorreu por volta das 2h50, quando a dupla, portando arma de fogo de fabricação caseira e uma faca, chegou ao posto, rendeu os funcionários e levou o dinheiro do caixa, fugindo em seguida.

Após ouvir o relato da vítima, os policiais tiveram acesso às imagens do sistema de monitoramento e conseguiram identificar os autores.

A equipe seguiu em buscas pelos suspeitos, e os encontraram em residências, no bairro da Fonte. Eles ainda tentaram fugir ao avistar os policiais. Confrontados com imagens das câmeras de segurança, a dupla confessou o crime e contou onde estavam as armas usadas.

Os suspeitos relataram que o dinheiro roubado foi usado na compra de drogas para o uso deles e entregaram apenas o restante que ainda restava escondido.

Os dois jovens foram conduzidos para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil em Lábrea, sem lesões e sem escoriações, para procedimentos cabíveis.