Grupo explode bomba em posto de combustível em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) realizaram, na madrugada de quinta-feira (08), uma varredura em busca de artefato explosivo em um posto de combustíveis na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital amazonense. A ação ocorreu após informações encaminhadas à unidade acerca de uma explosão ocorrida no local.

A equipe policial do Marte recebeu informações do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) acerca de uma explosão ocorrida no posto, situado na rua Eupalamides, na comunidade Santa Inês. A equipe se dirigiu ao local e, após isolar a área como medida de segurança, realizou varredura.

Na verificação, foram encontrados apenas vestígios de artefato explosivo junto ao cofre do posto, que, conforme testemunho do frentista de plantão, sofreu tentativa de arrombamento por parte de cinco assaltantes. A ação, todavia, não teve sucesso, mesmo com a explosão do artefato improvisado pelo grupo.

Diante disso, os policiais realizaram buscas no entorno, assim como no interior do cofre, não sendo encontrado artefato secundário, de modo que o estabelecimento foi liberado para funcionamento em segurança.