Dupla que matou homem com deficiência física para roubar R$ 150 é presa no Amazonas

Gelison da Silva dos Santos, conhecido como “Louro”, e Lidiano Alves dos Santos, foram presos nesta sexta-feira (18), suspeitos de envolvimento na morte de Francisco Pereira, 58 anos, no dia 13 de fevereiro, no município de Beruri, no Amazonas. A vítima tinha deficiência física e mental.

A casa de Francisco estava toda revirada e o calção dele, que tinha R$ 150 no bolso, tinha sido levado pelos suspeitos. A mãe da vítima foi quem encontrou o filho morto, despido e com uma faca cravada no pescoço.

A Polícia Civil de Beruri faz buscas pelo terceiro indivíduo que participou do crime.

Gelison e Lidiano responderão por latrocínio