Decapitado, corpo de jovem é encontrado em córrego de Manaus

A vítima teve 13 perfurações por arma branca, estava com as mãos e pés amarrados, trajava apenas bermuda azul e foi degolada, mas a cabeça acabou decapitada ao ser arrastada pelo córrego durante a chuva.

Uma criança foi quem avistou a cabeça que estava a poucos metros do corpo. Segundo os moradores, a vítima seria um jovem de 18 anos morador das proximidades, mas nenhum familiar esteve no local para confirmar a identificação.

