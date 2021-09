Dupla que assaltava com arma de brinquedo é presa em Manaus

As equipes militares efetuaram abordagem aos dois homens na avenida Padre Agostinho Caballero Martins, onde os dois trafegavam, em atitude suspeita, em uma motocicleta preta, de placa QZZ-2J27. Durante revista, foi encontrada com um deles uma arma de fogo tipo simulacro, de brinquedo.

Manaus/AM - Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), durante a operação Águia, na Ação Marfim, na tarde de sexta-feira (17), detiveram dois homens em posse de um simulacro de arma de fogo, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

