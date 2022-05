Dupla investigada por roubos de veículos em Manaus é presa

“Quando recebemos as denúncias, imediatamente demos início às investigações e, com o trabalho de inteligência dos policiais civis da DERFV, conseguimos localizar e prender os indivíduos”, informou a autoridade policial.

De acordo com o delegado Rafael Soibelman, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), as investigações começaram após as equipes tomarem conhecimento das ações criminosas dos indivíduos. Wesley havia roubado quatro carros, dos quais três já foram recuperados, e Evandro teria realizado um roubo majorado em 2021.

