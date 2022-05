Namorado da 'Loira do Face' é preso suspeito de executar desafeto em Manaus

Manaus/AM – A polícia prendeu nesta quinta-feira (19), Kennedy Alfaia da Costa, 26, suspeito de matar um desafeto a tiros no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

De acordo com a polícia, Kennedy é companheiro de Aline Fontoura da Silva, mais conhecida como “Loira do Face”, e contou com ajuda dela para cometer o crime.

No dia 24 de junho de 2021, o casal abordou Alan Pinto da Silva que estava em uma praça de alimentação na rua dos Lírios e o executou a tiros no meio da rua, em plena luz do dia.

Após meses de investigação, a Loira do Face foi presa no dia 25 de janeiro deste ano, mas Kennedy continuava foragido. Mais detalhes sobre a prisão do suspeito serão repassadas em uma entrevista coletiva na manhã de hoje (20).