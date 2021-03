Dupla é presa suspeita de furtar objetos de oficina em Manaus

Manaus/AM - Afonso Kaleb de Souza Mamed e Marcelo Brandão dos Prazeres, ambos de 20 anos, foram presos em flagrante na madrugada de segunda-feira (10), por policiais do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), suspeitos de praticar um furto.

Segundo o delegado Denis Pinho, naquela madrugada, a dupla cometeu o crime de furto em uma oficina mecânica localizada na avenida Constantinopla, Conjunto Ajuricaba, bairro Planalto, zona centro-oeste da capital.



Afonso foi preso em via pública próximo ao local do fato, e Marcelo foi encontrado na rua Cravina dos Poetas, no mesmo bairro. Segundo a autoridade policial, a dupla já havia cometido outros furtos, em outras oportunidades, na mesma região.



“Chegamos aos dois indivíduos após os trabalhos de investigação da equipe do 10º DIP, visando o combate aos furtos ocorridos na área. Com eles, recuperamos os objetos subtraídos da oficina mecânica”, explicou o delegado.



Com a dupla, foram encontrados um pneu de automóvel, uma furadeira, um alicate, um martelo e um “pé de cabra”, materiais furtados da oficina.



Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, os indivíduos serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.