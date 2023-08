Dupla é presa por invadir sítio e tentar matar casal durante assalto no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Lucas de Souza Lopes, 24, e Jefferson Rodrigues de Souza, 31, foram presos no sábado (5), por tentativa de latrocínio de um casal, uma mulher de 46, e um homem de 53 anos. O caso ocorreu na madrugada do mesmo dia, em um sítio localizado no quilômetro 165, da rodovia federal BR-174.

De acordo com o delegado Valdinei Silva, o casal estava dormindo na varanda do sítio, quando durante a madrugada foram surpreendidos por Jefferson e Lucas, em posse de uma espingarda calibre 20, anunciando o assalto.

“Jefferson atirou no braço da mulher, momento em que o companheiro dela entrou em luta corporal com o infrator e o desarmou. Na sequência, as vítimas saíram em busca de ajuda até a chegada dos policiais”, explicou o delegado.

Ainda conforme o delegado, os suspeitos eram conhecidos do casal, pois realizavam serviços no sítio onde o crime aconteceu. A mulher foi socorrida à unidade de saúde local e, posteriormente, encaminhada a uma unidade hospitalar na Zona Centro-sul de Manaus.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tentativa de latrocínio. Ambos passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.