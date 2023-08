Foragido de Rondônia é preso no Amazonas

Ao ser abordado pela equipe policial, o homem tentou se identificar como "Bruno Henrique", negando ser o foragido procurado. Entretanto, os policiais utilizaram o aplicativo do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) para verificar as informações e constataram a existência de um mandado de prisão em nome de Jhon Remerson Ângelo da Silva. Diante das evidências, o homem foi reconhecido por foto e acabou confessando ser o foragido procurado pelo estado de Rondônia.

A captura do foragido foi resultado de uma denúncia recebida pelas equipes policiais através da linha direta. Após obterem as informações necessárias, os policiais se deslocaram até o local indicado e encontraram uma residência que correspondia às características mencionadas na denúncia. Lá, eles localizaram Jhon Remerson Ângelo da Silva.

Manaus/AM - Na madrugada desta segunda-feira (7), durante a Operação Hórus/Fronteira Mais Segura, policiais militares prenderam Jhon Remerson Ângelo da Silva, de 30 anos, foragido da Justiça do Estado de Rondônia. A ação ocorreu no Beco José Rebouças, situado no bairro Nossa Senhora de Fátima, município de Lábrea.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.