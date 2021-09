Dupla é presa por aplicar golpe de R$ 102 mil em empresário em Manaus

Manaus/AM - Uma operação da Polícia Civil para desmantelar um grupo de estelionatários que vendeu no valor de R$ 102 mil um carro alugado , resultou nas prisões de Fabrício de Souza Nascimento e Fernando Moreira de Souza.

Em coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (22), o delegado Aldeney Goes contou que uma das vítimas só percebeu o golpe quando descobriu que o Documento Único de Identificação (DUT) tinha sido adulterado.

De acordo com Goes, a primeira vítima viu o anúncio da venda do veículo, um Jeep, e entrou em contato com Fernando, que se apresentou como “David”. Eles marcaram um encontro e negociaram a compra após o veículo passar por uma vistoria.

Na ocasião, Fernando repassou a conta de outra suspeita, Julia Jossana Alves, para receber o valor de R$ 102 mil. Posteriormente, o empresário, que trabalhava com compra e venda de veículos, revendeu o Jeep. Porém foi surpreendido pelo comprador com a notícia de que o DUT tinha sido alterado. O vendedor procurou a polícia e registrou o caso.

No andamento das investigações, os policiais descobriram que o carro negociado, na verdade pertencia a uma locadora e havia sido alugado para por Arthur Viking Arruda Machado. No dia da locação, ele inclusive compareceu à empresa acompanhado de Fabrício e de um quinto envolvido, identificado como Mikahakene Reinaldo de Sousa. Segundo a polícia, o trio foi responsável pela adulteração.

“Além do fato de retirada, tem a questão da adulteração veicular. O veículo foi retirado com a placa e quando foi vendido estava com outra”, detalha o delegado.

Um sexto indivíduo, identificado apenas como “André”, também ajudou no golpe e todos repartiram o valor “arrecadado” com o crime.

Para a polícia, Fernando e Fabrício são os “cabeças” da organização criminosa e são responsáveis por vários outros golpes semelhantes:

“E durante as investigações acabamos descobrindo que outros veículos haviam passado pela mesma situação ou seja haviam sido locados, transformados e muitas vezes revendidos ou até utilizados para retirada das peças”, afirma Goes.

André está sendo investigado e Arthur, Julia e Mikahakene foram indiciados pela Justiça. Fernando e Fabrício foram presos no Centro e no bairro São Francisco e devem passar por audiência de custódia. A dupla vai responder por estelionato, furto, fraude, adulteração de veículos, falsificação de documento público e associação criminosa.

Todos os suspeitos devem ainda ter as contas bloqueadas e o sigilo bancário quebrado por determinação da Justiça.