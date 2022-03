Dupla é presa em kitnet que funcionava como laboratório de drogas em Manaus

De acordo com informações da polícia, denúncias foram realizadas informando que um quarto de kitnet estava servindo como laboratório de drogas dentro do beco. No local, os policiais encontraram dois homens, de 26 e 29 anos, no momento em que embalavam vários entorpecentes.

Manaus/AM - Uma dupla foi presa durante a operação Cidade Mais Segura na última sexta (11), em uma kitnet que funcionava como laboratório de drogas no beco Natal, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

